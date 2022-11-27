В РТ стартовала программа помощи женщинам, передумавшим делать медикаментозный аборт

10–15% женщин, решивших сделать медикаментозный аборт, меняют свое решение после приема первой из двух таблеток. Столкнувшись с подобной ситуацией, они могут обратиться за помощью к специалистам программы «Передумала.ру», напоминает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.

В сообщении говорится, что за прошлый год в РТ проведено более 12 тыс. абортов, однако причиной половины из них стали медицинские показания. В то же время программа «Передумала.ру» за два года помогла 168 женщинам сохранить своих малышей.

Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии 8(928)418-42-75 (звонки, сообщения в WhatsApp или Viber).