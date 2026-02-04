Омбудсмен РТ и глава Госжилинспекции Татарстана проведут в Казани прием граждан

На следующей неделе уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин проведут в Казани совместный прием граждан. Об этом сообщает аппарат татарстанского омбудсмена.

Мероприятие состоится во вторник, 10 февраля, по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д. 61, к. 1, 3-й этаж. Время приема – с 14 до 16 часов.

Для записи на прием необходимо позвонить по телефону приемной омбудсмена РТ: 8 (843) 236-41-80.