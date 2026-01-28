news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 января 2026 15:05

Омбудсмен РТ: деятельность «рабочих домов» требует правового регулирования

Читайте нас в
Телеграм

В прошлом голу аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ изучил сообщения, поступившие в систему ГЛОНАСС +112, касающиеся бездомных людей. Об этом сообщила сегодня Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на расширенном итоговом заседании экспертного совета в Казани.

«Изучена деятельность так называемых "рабочих домов". К сожалению, большинство из них существуют в серой зоне, не имея никакого юридического статуса или разрешительных документов, а именно – отсутствие государственной регистрации юрлица или индивидуального предпринимателя, отсутствие официально оформленных договоров аренды помещений и других», – рассказала она.

По данным Сабурской, в настоящее время не существует единого нормативного правового акта, который устанавливал бы «признаки, позволяющие однозначно идентифицировать данную форму организации труда и проживания». Это приводит к разночтениям в правоприменительной практике, что влечет нарушение трудовых и социальных прав граждан.

«Нами подготовлены рекомендации по совершенствованию данной деятельности, также в настоящее время разрабатываются предложения по внесению изменений в законодательство с целью урегулирования деятельности "рабочих домов" и повышения уровня защиты прав лиц без определенного места жительства», – сказала Сабурская.

Расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан проходит в ИТ-парке. В его работе принимает участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

#Сария Сабурская #бездомные #законодательство РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

27 января 2026