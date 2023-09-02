Омбудсмен РТ: Чаще всего граждане жалуются на нарушение социально-экономических прав

Сария Сабурская

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители Татарстана чаще всего обращаются к уполномоченному по правам человека в РТ из-за нарушения их социально-экономических прав. Об этом сообщила омбудсмен Татарстана Сария Сабурская в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«В основном происходит нарушение социально-экономических прав. Вопросов, связанных с жилищно-коммунальной сферой, достаточно много», — констатировала она.

По словам Сабурской, в общей сложности за прошлый, 2022 год аппарат уполномоченного получил 7 тыс. жалоб. В свою очередь за то же время в ГИС «Народный контроль», главным модератором которой она является, поступила 91 тыс. обращений.

Помимо прочего, ежегодно Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Правительству РТ и Государственному Совету РТ, а также прокурору республики представляется доклад о соблюдении прав человека в регионе. Для его составления ведется мониторинг социальных сетей и СМИ.

«При обращении к нам люди должны предоставить факты, подтверждающие нарушение их прав. Это обязательные условия для обращения к уполномоченному», — напомнила Сария Сабурская.