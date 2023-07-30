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Омбудсмен рассказала, сколько российских детей за год усыновили иностранцы
В 2022 году иностранцы усыновили 57 российских детей. Это на 17% меньше, чем годом ранее, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В последние годы доля иностранного усыновления в Российской Федерации относительно отечественного усыновления весьма незначительна. В 2022 году иностранными гражданами усыновлено лишь 2,25% детей (57) от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление», — отмечается в докладе о деятельности омбудсмена.
Львова-Белова уточнила, что, как правило, российские дети усыновляют граждане европейских стран. В 2022 они отправились в Италию (43 ребенка), ФРГ и Францию (по 5), СНГ (2), Финляндию и Аргентину (по 1).
Еще одного ребенка планируют усыновить граждане Бразилии, которые живут и работают на территории одной из республик на Северном Кавказе. Для этого они в упрощенном порядке примут российское гражданство.
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