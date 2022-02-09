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Общество
9 февраля 2022  19:50

Омбудсмен и руководитель инспекции труда по Татарстану проведут прием граждан

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Татарстанцы 15 февраля смогут проконсультироваться у Уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и руководителя Государственной инспекции труда по РТ Рустема Галявова, сообщает пресс-служба омбудсмена. 

Прием граждан стартует в 14.00 и продлится два часа по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 61. Жители районов республики смогут задать свои вопросы через Skype в приемных общественных помощников уполномоченного по правам человека.

Для получения консультации нужно будет предварительно записаться по телефону +7(843)236-41-80.

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