Соединенным Штатам не нужно, чтобы Россия встала на ноги. Наоборот, они хотят лишить ее независимости и захватить ресурсы, которыми она богата. Таким мнением в интервью порталу MovieWeb поделился американский режиссер Оливер Стоун.

«Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов», — уверен режиссер.

Напомним, что с началом спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным для защиты страны, населения Донбасса и денацификации Киева, западные страны и США многократно увеличили санкционное давление на Россию. С начала 2022 года против нее было введено несколько десятков тысяч рестрикций.

Путин не раз отмечал, что кампания, развернутая Западом, нацелена не на поддержку Киева, а на ослабление России и снижение ее значимости на международной арене.