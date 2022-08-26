Один человек погиб и один пострадал в столкновении трех фур на трассе под Челнами

Серьезное ДТП произошло сегодня в первом часу ночи на трассе Набережные Челны – Альметьевск, сообщил «Татар-информу» собственный корреспондент агентства с места происшествия.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Предварительно установлено, что водитель большегруза «КАМАЗ», не выбрал безопасную скорость и на полном ходу «догнал» фуру Mercedes, которая ехала впереди. От удара у отечественного грузовика оторвало передний мост вместе с кабиной и машину откинуло на еще один большегруз Mercedes, который также ехал в попутном направлении.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

«В результате ДТП пассажир "КАМАЗа" с многочисленными травмами был доставлен в БСМП Челнов, где через некоторое время скончался. Водитель этого же автомобиля с травмами в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – уточнил начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.