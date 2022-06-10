Олимпийского чемпиона по гребле Дьяченко дисквалифицировали на четыре года за допинг
Александр Дьяченко, олимпийский чемпион по гребле 2012-го года, получил дисквалификацию на четыре года за употребление допинга по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
В крови спортсмена в 2014-м году были найдены запрещенные вещества тренболон и метенолон.
Также на четыре года дисквалифицирован каноист Николай Липкин. Кроме того, на два года отстранена от спорта Александра Дупик, выступающая в парагребле.