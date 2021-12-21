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Спорт
21 декабря 2021  17:40
Артур Халилуллов

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию избили в Москве

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Трое неизвестных избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве, когда он заступился за двукратную чемпионку по кёрлингу Анну Сидорову. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел на улице, когда на спортсменов напали трое неизвестных. Соловьев заступился за женщину, и его избивали ногами. После происшествия Анна Сидорова вызвала полицию и скорую помощь.

Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Полиции удалось задержать подозреваемых в нападении.

#фигурное катание #криминал
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