Олимпийского чемпиона по фигурному катанию избили в Москве

Трое неизвестных избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве, когда он заступился за двукратную чемпионку по кёрлингу Анну Сидорову. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел на улице, когда на спортсменов напали трое неизвестных. Соловьев заступился за женщину, и его избивали ногами. После происшествия Анна Сидорова вызвала полицию и скорую помощь.

Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Полиции удалось задержать подозреваемых в нападении.