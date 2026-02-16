Олимпийский ва-банк Петросян: что нужно сделать Аделии, чтобы избежать судьбы Гуменника

Завтра стартует женский турнир по фигурному катанию. Путь Аделии Петросян к этим играм оказался сложным, но в последний момент страдающая от неуверенности Петросян получила поддержку в виде допуска тренера. Чего ждать от женских соревнований и не «утопят» ли судьи Петросян - в материале «ТИ-Спорта».





На Олимпиаде «сжалились» и допустили Глейхенгауза. Теперь Аделия должна обрести уверенность?

Сегодня, под шум уже стартовавших Игр и скандального судейства в мужском одиночном катании, лишившего Петра Гуменника медалей, мало кто вспомнит, что наша одиночница Аделия Петросян еще осенью могла «сорваться» и не поехать в Милан.

Из-за отстранения наших атлетов путевку в Италию пришлось добывать через дополнительную квалификацию в Пекине осенью 2025 года. На тот момент фигуристка находилась не в лучшей форме: сказывались последствия старых травм и психологическое давление. Ко всему прочему, из-за неуверенности у нее то и дело «разваливались» программы на этапах Гран-при России. В какой-то момент у Петросян даже возникали мысли о том, чтобы уступить свое место резервистке Алине Горбачевой.

«Аделя была вся в сомнениях, говорила, что «нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать». Ей говорили: «Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?» Она сказала: «Да, если она более достойна, пусть она едет». – «Ты что? Ты будешь жалеть всю свою жизнь», – рассказала тогда Тутберидзе.

Огромную роль в том, что фигуристка нашла в себе силы продолжать, сыграл ее тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз. Однако на квалификационном турнире в Китае его не было рядом — чиновники ISU отказали специалисту в аккредитации. Аделии пришлось справляться с нервами в одиночку, работая на пределе возможностей.

«Если бы я там не выступила и не получила бы квоту, было бы плохо. Даниил Маркович много со мной разговаривал. Надо использовать шанс, не хотелось бы бросить всё, хотя ты уже 14 лет в фигурном катании. К счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить, — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

Так что новость, пришедшая из Милана в субботу должно по-настоящему взбодрить: в МОК и ISU отчего-то вдруг сжалились и разрешили Глейхенгаузу приехать в Италию — он получил разрешение на работу в качестве тренера нейтральных атлетов (AIN) и уже провел первую тренировку со своей подопечной в Милане. Его присутствие у бортика должно стать ключевым фактором психологической устойчивости нашей фигуристки. Для Аделии он является тем человеком, который не только ставил программы, но и помогал сохранять мотивацию в самые темные периоды текущего олимпийского цикла. Теперь, когда штаб в сборе, шансы на чистые прокаты объективно возрастают.

По стопам Гуменника? Как Аделии не попасть в ту же ловушку, что и Петр на ранних стадиях?

Технический расклад женского турнира в Милане выглядит как сложнейшая математическая задача. Главный козырь Петросян — элементы ультра-си: тройной аксель и четверной тулуп. Однако в этой игре есть скрытая ловушка. Из-за отсутствия международного рейтинга и долгого пропуска стартов под эгидой ISU наша фигуристка будет выступать в первых разминках, так же как неделей ранее начинал Петр Гуменник.

В фигурном катании это считается «зоной риска»: судьи традиционно выставляют оценки более осторожно тем, кто выходит на лед в начале дня, приберегая высокие баллы для мировых звезд в финале. Гуменник уже попался именно в эту ловушку, упав на двенадцатое место из-за весьма странного судейства. Чем это все в итоге закончилось, мы с вами знаем — россиянин остался без медалей, хотя по всем показателям должен был как минимум быть в тройке призеров.

Чтобы пробить этот барьер и заявить о своих претензиях на золото, Аделии необходимо было бы идти на максимальный риск уже в короткой программе. Наставница фигуристки Этери Тутберидзе в интервью Okko высказалась об этом:

«Наверное, побороться за пьедестал — это должно быть в короткой программе. Все-таки прыжок ультра-си, это должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70. И вот ближе к 70 вынесет ее в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной».

Без этого сложнейшего прыжка Аделия рискует застрять в середине турнирной таблицы после первого дня. В такой ситуации даже гениальная произвольная с четверными может не спасти положение, так как разрыв по компонентам с лидерами может стать критическим. По сути, праймовый набор из четырех элементов ультра-си в сумме двух программ — это единственный способ Петросян гарантировать себе медаль вне зависимости от судейских предпочтений.

«Конечно, нужно рисковать. Она, как и Петр, будет в первой разминке. По опыту с Гуменником по большому счёту только техническая сможет нас спасти. Да и в принципе мы знаем, что на вторую оценку мы рассчитывать не будем. Придётся рисковать, чтобы на произвольную программу подобраться как можно ближе к лидерам», — рассуждает хореограф Николай Морошкин в беседе с «Чемпионатом».

Однако, судя по последней информации, в предварительную заявку тройной аксель в программу решили не вводить и отказались. Будут, конечно, смотреть по тренировкам, но пока все указывает, что в штабе Петросян решили отказаться от риска. Насколько это правильная тактика – покажут соревнования.

Опыт Сакамото и Гленн против дерзости и юности Петросян

Главная интрига миланского льда — прямое столкновение двух разных подходов к фигурному катанию. С одной стороны выступает Петросян с ее акцентом на сверхсложную технику, с другой — признанные мировые лидеры, делающие ставку на презентацию и стабильность. Главной соперницей Аделии в борьбе за золото эксперты единогласно называют японку Каори Сакамото. Сакамото — это эталон мощного, скоростного катания. У нее нет четверных прыжков, но ее «коньковость» и авторитет двукратной чемпионки мира позволяют ей получать заоблачные баллы за компоненты. Каори берет чистотой: она практически не допускает ошибок на простых элементах, что делает ее крайне опасным противником в условиях олимпийского стресса.

Однако Сакамото — далеко не единственная угроза. Сборная США привезла в Милан состав, способный навязать техническую борьбу. Особое внимание стоит уделить Эмбер Гленн. В текущем сезоне она демонстрирует впечатляющую стабильность на тройном акселе, который раньше был ее слабым местом. Если Гленн чисто исполнит свои прыжки, она вполне может поспорить с Петросян за лидерство в технической оценке.

Не стоит списывать со счетов и Алису Лью. После своего возвращения в спорт Лью стала более сбалансированной фигуристкой. Она не всегда идет на риск с элементами ультра-си, но ее программы выстроены так, чтобы собирать максимум на непрыжковых элементах — вращениях и дорожках шагов.

Исход турнира будет зависеть от того, чьи нервы окажутся крепче. Если Аделия реализует свой прыжковый потенциал — тройной аксель в обеих программах и хотя бы два четверных тулупа в произвольной — по законам математики она должна обходить Сакамото. Но права на ошибку у россиянки, выступающей в нейтральном статусе, фактически нет. Зарубежные конкурентки будут ждать любой осечки, чтобы использовать свое преимущество в глазах судейского корпуса. «Аделии под силу занять место в топ-3, и любая медаль в таких условиях станет огромным достижением», — резюмируют эксперты.

Завтрашний день покажет, сможет ли техническая дерзость Петросян, за которой стоит вся мощь «Хрустального», переиграть опыт и накат мировых звезд.