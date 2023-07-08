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Олимпийский комитет России опроверг сообщения о приглашении на Азиатские игры — 2023
Олимпийский комитет России пока не получал официального приглашения на предстоящие Азиатские игры — 2023. Об этом в своем телеграм-канале написал президент ОКР Станислав Поздняков.
«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — говорится в сообщении.
Он напомнил, что даже при положительном варианте у российских спортсменов остается мало времени на подготовку к соревнованиям. Помимо этого, существуют логистические, финансовые и организационные вопросы. Игры, напомним, стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу.
Все появлявшиеся за это время сообщения о допуске россиян и белорусов ограничивались лишь словами. Поэтому к словам гендиректора Олимпийского комитета Азии Россия относится соответствующе, подытожил Поздняков.
8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе.
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