Олимпийский чемпион Тихонов: Главное разочарование 2025 года в спорте - это биатлон

Александр Тихонов (в центре)

Фото: biathlonrus.com

Четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-резидент Союза биатлонистов России Александр Тихонов обвинил российский биатлон в отсутствии лидера и назвал этот вид спорта главным разочарованием года.

«Главное разочарование 2025 года в спорте — это биатлон. Я смотрю как профессионал. Нет яркой и молодой звезды, каким был я. Хоть мне и неудобно говорить о себе. Мои скоростные качества были намного выше, чем у всех в мире. Когда есть лидер, за ним тянутся. У нас есть неплохая молодёжь, а лидера нет», – приводит слова Тихонова Metaraitings.

Александр Тихонов является четырехкратным олимпийским чемпионом (1968, 1972, 1976, 1980 – эстафета) и серебряным призером Олимпийских игр в индивидуальной гонке (1968), а также 11-кратным чемпионом мира (индивидуальная гонка – 1969, 1970, 1973. Спринт – 1976, 1977. Эстафета – 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1977).

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Ранее несколько биатлонистов России обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), о том, чтобы оспорить данное решение Международного союза биатлонистов (IBU).

Отметим, что по некоторым видам спорта российские спортсмены имеют возможность выступать в нейтральном статусе. Также международные федерации самбо и дзюдо допустили россиян к мировым стартам под собственным флагом и гимном. Кроме того, МОК рекомендовал всем межнациональным федерациям снять ограничения с российских молодежных и паралимпийских команд с полным восстановлением прав и применением стандартных протоколов относительно флагов, гимнов, формы и других элементов национальной символики