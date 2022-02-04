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Спорт
4 февраля 2022  16:47
Дамир Садриев

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Уайлд: «Все боятся получить положительный тест на ковид»

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал о впечатлениях после прилета на Олимпиаду в Пекин.

По словам олимпийского чемпиона Сочи-2014, настроение после первых дней пребывания в олимпийской деревне отличное.

«Настроение после первых дней в Китае хорошее. Нас хорошо разместили, кормят нормально, все отлично. Я приложу максимум усилий и попробую поймать максимальное удовольствие от этой Олимпиады», – цитирует Уайлда Metaratings.

Кроме того, сноубордист заявил, что из-за угрозы коронавируса очень тяжело встречаться и знакомиться с другими спортсменами. 

«Единственное, все боятся получить положительный тест на ковид. Так что очень трудно с кем-то встречаться и знакомиться. Полный облом», – сказал 35-летний спортсмен.

Напомним, Вик Уайлд является одним из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине. Американец с российским паспортом выступает за республику с 2019 года. 

#Олимпиада-2022 #олимпиада в Пекине
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