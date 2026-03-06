news_header_top
6 марта 2026 12:37

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов: Видно, как Казань вкладывается в лыжный спорт

Казань является важным городом для лыжных гонок страны. Здесь создана хорошая инфраструктура, которая привлекает лучших лыжников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил Олимпийский чемпион в эстафете по лыжным гонкам, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

«Казань – лыжный город. Представители республики – лучшие лыжники страны и мира. На международной арене мы видим выступления, например, Савелия Коростелева. Казань вкладывается в лыжный спорт. Здесь прекрасный стадион в Мирном», – подчеркнул он.

По словам Устюгова, многие его знакомые спортсмены советовали ему посетить Казанский лыжный марафон, и в этом году он действительно выйдет на старт в 30 километров.

Новости партнеров