Олимпийский чемпион Рылов выступит на чемпионате России по плаванию в Казани

С 24 по 29 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта пройдет чемпионат России по плаванию.

Участие в соревнованиях примут двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, 6-кратный чемпион мира, Климент Колесников и другие сильнейшие пловцы России.

Татарстан на чемпионате страны представит двукратный чемпион Европы Александр Красныхи еще 20 спортсменов. Полный список спортсменов, которые выступят в Казани опубликован на сайте Всероссийской федерации плавания.

Отметим, что организаторы чемпионата планируют организовать автограф-сессии с пловцами.