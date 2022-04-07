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Спорт
7 апреля 2022  14:48
Артур Халилуллов

Олимпийский чемпион Рылов выступит на чемпионате России по плаванию в Казани

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С 24 по 29 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта пройдет чемпионат России по плаванию.

Участие в соревнованиях примут двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, 6-кратный чемпион мира, Климент Колесников и другие сильнейшие пловцы России.

Татарстан на чемпионате страны представит двукратный чемпион Европы Александр Красныхи еще 20 спортсменов. Полный список спортсменов, которые выступят в Казани опубликован на сайте Всероссийской федерации плавания.

Отметим, что организаторы чемпионата планируют организовать автограф-сессии с пловцами.

#плавание #Олимпийские игры #чемпионат россии по плаванию
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