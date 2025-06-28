Олимпийский чемпион по велогонкам Шухов: «Жить и соревноваться в Казани - праздник»

Фото: «Татар-Информ» / Эрик Добролюбов

Чемпион мира 1970 года и Олимпийский чемпион 1972 года в Мюнхене Борис Шухов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» поделился впечатлениями от первого в истории Казани чемпионата России по шоссейным велогонкам.

Он сравнил старты с предыдущими днями велогонок в Иннополисе, отметив уровень участниц.

«Я думаю, здесь девчонки поопытнее. Антонова, Дронова. И около них еще несколько человек. Вот они будут бороться. Потому что трасса довольно сложная. Очень много острых поворотов.

Главное, чтобы никто не разбился. По-моему, впервые на такой трассе проходят гонки, с поворотами острыми. Если еще бы дождь пошел, то это была бы катастрофа. Вроде его не будет, повезло, успели», — сказал Шухов.

Также прославленный велогонщик отметил Казань как место проведения чемпионата. Он заявил, что город значительно преобразился и считает его третьей столицей России.

«Меня Казань поразила прежде всего тем, как она изменилась. Я в 1974 году учился здесь, оканчивал танковое училище. Сейчас кроме Кремля ничего не узнаю, ведь старые дома в центре отреставрированы. Вообще тут жить – праздник. Организовано замечательно. Я вспомнил, когда наши времена были. Три флага, старт-финиш, и погнали. А сейчас это праздник. Мне нравится.

Что у меня осталось в памяти про Казань – это вот этот Кремль. Остальное, как эти старые дома в центре города реставрировали, стоят, как новенькие. А они же имеют в каждом доме столько историй – купцов, князей. Еще в царской России некоторые дома построили. На что я в первую очередь обратил внимание – на дорогу. Потому что я велосипедист. В моей молодости я помню старые смоленские дороги, где если чуть зазевался – выпал на асфальт, и полетел. Это чудо. Я вообще так прикинул. Две столицы страны, старая и новая. Петербург и Москва. А третья в нашей стране – город Казань. Я туда проехал. Ничего даже близко нету. В Самаре живу. Это совсем другая история.

Мне так понравился местный гребной канал. Я с московским сравниваю, но гребной канал здесь гораздо уютнее и интереснее. Я его не видел никогда раньше. А когда в Иннополис первый раз приехал, меня поразило. Его не было, когда я учился [в Казани]. Я раз проехал мимо базы, где размещается, промахнулся. Поехал второй круг. Еду по Иннополису. Что-то в этом городе не то. И когда второй круг ехал, понял. Я не видел там ни одного забора. У нас же вся Россия – одни заборы. А тут люди идут, куда им надо. Зелень подстрижена. Такие города должны быть. Наверное, это уже не мое поколение, а следующие. Такими городами должны быть все, где люди живут. Кроме промзоны, конечно. Это просто удивительно. Как в другой мир попал», – отметил Шухов.

Чемпионат России по шоссейным велогонкам проходит в Казани впервые. Завершится чемпионат завтра, 29 июня соревнованиями среди мужчин.