Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, что выбивает из колеи Большунова

Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова заметно выбивает из колеи невозможность из-за санкций реализовать свой высокий потенциал на международных соревнованиях, что порой приводит к эмоциональным срывам, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Он отметил, что лидерство в команде определяет результат. То, что Большунов находится в состоянии нереализованности своего высокого потенциала, его сильно выбивает из колеи. Но, несмотря ни на что, он как лидер команды и один из ведущих спортсменов всего российского спорта обязан показывать пример другим.

Собеседник агентства подчеркнул, что Большунов не имеет права позволять себе некоторые вещи. Если бы он не был трехкратным олимпийским чемпионом, никто бы их не заметил. Но поскольку он является определенным ориентиром и маяком, особенно для подрастающего поколения, он не имеет права допускать такие моменты. Для этого необходимо проводить работу с людьми, которым он очень доверяет и которые доверяют ему. Однако Александра можно понять, потому что он чувствует в себе колоссальные силы, добавил Васильев.