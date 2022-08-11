Олимпийский чемпион перешел из казанского «Зенита» в «Локомотив»

38-летний волейболист казанского «Зенита» Юрий Бережко подписал контракт с новосибирским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Но о сроке контракта ветерана с новосибирским клубом не сообщается.

Бережко — победитель Лондонской Олимпиады-2012 и бронзовый призер Игр 2008 в Пекине, чемпион Европы и обладатель золотых медалей Мировой лиги, победитель Лиги чемпионов и трехкратный чемпион России.

В сезоне-2021/22 Бережко выступал за казанский «Зенит» по личной просьбе своего многолетнего соратника по сборной России, главного тренера казанцев Алексея Вербова.