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Спорт
11 августа 2022  20:10
Cергей Гаврилов

Олимпийский чемпион перешел из казанского «Зенита» в «Локомотив»

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38-летний волейболист казанского «Зенита» Юрий Бережко подписал контракт с новосибирским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Но о сроке контракта ветерана с новосибирским клубом не сообщается.

Бережко — победитель Лондонской Олимпиады-2012 и бронзовый призер Игр 2008 в Пекине, чемпион Европы и обладатель золотых медалей Мировой лиги, победитель Лиги чемпионов и трехкратный чемпион России.

В сезоне-2021/22 Бережко выступал за казанский «Зенит» по личной просьбе своего многолетнего соратника по сборной России, главного тренера казанцев Алексея Вербова.

#волейбол #зенит-казань
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