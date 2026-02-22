Олимпийский чемпион Михайлов продлил контракт с ВК «Зенит – Казань»

Фото: zenit-kazan.com

Олимпийский чемпион 2012 года Максим Михайлов подписал новый контракт с клубом «Зенит-Казань». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Контракт с 37-летним волейболистом рассчитан на один сезон – до 2027 года.

За казанский «Зенит» волейболист выступает с 2010 года. В составе команды он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, десять раз становился чемпионом России, 11 раз завоевывал Суперкубок страны и девять раз – Кубок России.

В составе сборной России волейболист стал олимпийским чемпионом в 2012 году, а также завоевал серебряную (2020) и бронзовую (2008) медали Игр. Кроме того, он является двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и обладателем Кубка мира 2011 года.