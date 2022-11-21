Олимпийский чемпион Легков провел разминку для детей с особенностями развития в Казани

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков провел разминку для детей с интеллектуальными особенностями развития в Казани. Мероприятие прошло под эгидой проекта «Спорт – норма жизни», чьим амбассадором является прославленный российский лыжник.

Легков показал собравшимся участникам элементы из собственной разминки, а также выполнил базовые упражнения для укрепления здоровья.

Всего в мероприятии приняло участие 30 воспитанников казанской школы №76 для детей с ОВЗ.

«Эти ребята нуждаются в спорте, нуждаются в общении. Их мир нужно уважать. Спорт всегда важен и полезен – после разминки улучшается настроение, лучше работают мышцы и голова. Нам нужно быть вместе с ребятами и показывать, что мы друг друга сильно любим, и только так мы сможем все преодолеть», – сказал Легков.

После разминки все собравшиеся сделали памятную фотографию с приглашенным гостем.

Ожидается, что в Казани Легков посетит Игры дружбы. Эти соревнования были организованы, чтобы заменить международные старты, от которых были отстранены российские спортсмены.