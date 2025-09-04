Олимпийский чемпион Легков: «Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет»

Фото: russianmachineneverbreaks.com

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением насчет спортивной формы и физического состояния нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Какой ресурс вы видите у Овечкина? Сколько он еще может выступать в НХЛ?

— Это надо спросить у Саши, сколько он сам хочет выступать. Но смотрю на Овечкина со стороны — и считаю, что он может играть в НХЛ из года в год. Ресурс у него огромный, и это видно по состоянию его организма, по игре и по тому, как он проводит время в спорте.

Вообще все зависит от головы. Нет ограничений, когда тебе исполнилось 40 или 42 года. Да, мы становимся все взрослее. Но возраст — это только цифра в паспорте. Всегда можно совершенствоваться, быть лучше и через тренировки показывать высокий результат. Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. У него для этого все есть. Желаю ему удачи. Пусть играет дальше, радуя страну и весь мир», — сказал Легков в интервью «Матч ТВ».

Отметим, 17 сентября Александру Овечкину исполнится 40 лет. Его контракт с североамериканским клубом истекает в конце сезона 2025/26 в НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин обошел Уэйна Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 897 шайб за сезон.

По показателю забитых голов с учетом плей‑офф россиянин (974) идет по-прежнему вторым после Гретцки (1016).

Сезон 2025/26 в НХЛ стартует 7 октября.