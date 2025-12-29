Олимпийский чемпион Легков о выступлении Коростелева в «Тур де Ски» : Отлично выступил

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков назвал результат Савелия Коростелева в индивидуальной гонке классическим стилем 10 км на «Тур де Ски» отличным. 22-летний россиянин вошел в топ-10, заняв 9 место.

«Я видел гонку, Савелий отлично выступил. Молодец! Он показал тот уровень, который даёт право подумать о том, что эти 30+ секунд могут быть и впереди. Сейчас объективно можно сказать, что форма не самая лучшая, но он бегает на том же уровне, что и другие спортсмены.

Много гадостей читал в адрес наших лыжников на российских сайтах, люди критиковали. Но сегодня Коростелёв показал нормальный уровень. Когда придёт момент, Коростелёв окажется на вершине. А этот момент придёт обязательно! Надо работать дальше. Надеюсь, люди не будут болтать ерунды, вместо этого болейте за наших спортсменов», – приводит слова Легкова Metaraitings.

Сегодня Савелий Коростелев преодолел дистанцию в 10 км за 22.50,6. От норвежца Маттиса Стенсхагена, лидировавшего по итогам гонки, его отделило 39,6 секунд.

Накануне 22-летний россиянин не попал в четвертьфинал квалификации спринта свободным стилем, заняв 49-е место.