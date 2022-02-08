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Спорт
8 февраля 2022  11:01
Дамир Садриев

Олимпийский чемпион Кондратюк стал лишь 15-м в короткой программе: «У меня не было сил»

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Олимпийский чемпион, российский фигурист Марк Кондратюк провалился на выступлении в короткой программе в  мужском одиночном катании и стал лишь 15-м. Спортсмен заработал 86,11 баллов. 

Другие россияне Евгений Семененко и Андрей Мозалев заняли 7-е и 23-е место, соответственно.

Сам Кондратюк прокомментировал свое выступление, заявив, что после командного турнира у него не осталось сил.

«Недоволен, прокат не был ужасным, но он был с ошибками, это не очень хорошо. Сил абсолютно не было вчера вечером, но нужно было где-то их искать, чтобы сегодня вообще выйти», – цитирует Кондратюка «Чемпионат».

Напомним, 18-летний российский фигурист стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в командном турнире. 

#Олимпиада-2022 #фигурное катание
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