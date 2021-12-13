Олимпийский чемпион допустил уход Камилы Валиевой из спорта после Игр в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева может завершить карьеру спортсмена после Олимпийских игр в Пекине. Такое развитие событий не исключает олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев.

По словам Соловьева, в 15-летнем возрасте фигуристке тяжело выполнять четверные прыжки, что может стать причиной раннего завершения карьеры.

«Я с огромным уважением отношусь к спортсменам, у которых длинная дорога. Они выигрывают, падают, возвращаются. Со своим упорством и работоспособностью Лиза Туктамышева достойна поездки на Олимпиаду и борьбы там за медали. Но очень сложно биться с молодыми девчонками. И, несмотря на это, она не бросает, не уходит, как многие спортсмены, в политику, еще куда-то.

Уйдет ли Камила Валиева после Олимпиады? Конечно, не удивлюсь. В 15 лет четверные прыгать – это такая нагрузка на детские суставы, не до конца сформированный костяк. Выдержать после этого еще четыре года – очень сложно. Всегда надо уходить на пике, тебя запомнят. Не надо пробовать высосать из пальца», – цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Валиева родилась в Казани и около четырех лет занималась здесь фигурным катанием. Затем фигуристка перебралась в Москву и сейчас представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе.

На счету спортсменки победы на этапах Гран-при в Канаде и России, серебряные медали российского чемпионата (2021) и звание чемпиона мира среди юниоров (2020).