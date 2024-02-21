Олимпийский чемпион Далалоян: В будущем появится симулятор для обучения гимнастике

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

В рамках «Игр будущего» в «Казан Экспо» сегодня прошло открытие стенда «Лига Супергероев». Ее амбассадоры — олимпийские чемпионы, фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян — приняли участие в благотворительной акции «Шаги добра» на специальном тренажере.

Спортсмен допустил, что в будущем может быть создан высокотехнологичный тренажер для гимнастики.

«Технологии сейчас развиваются очень быстро. Вполне возможно, что в будущем тренажер для быстрого обучения художественной гимнастике будет изобретен», — считает Далалоян.

Вместе с Загитовой они подписали подарочные толстовки, которые получат участники акции с самыми большими результатами. Она продлится на стенде «Лиги Супергероев» в «Казан Экспо» до 24 февраля. Принять участие может любой желающий. Все средства, вырученные с нее, пойдут на строительство детской площадки для сирот в Нижегородской области. Каждый шаг на тренажере «Шаги добра» будет равен 100 рублям.

«Мы готовы нашагать на этом тренажере максимальное количество раз, потому что всё, что связано с благотворительностью, это всегда очень важно. По правилам акции у каждого участника есть ровно минута, чтобы сделать максимальное количество шагов и попробовать превысить наш с Алиной результат», — отметил спортсмен.