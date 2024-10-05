Олимпийский чемпион Большунов перешел в сборную Татарстана по лыжным гонкам

Александр Большунов

Фото: Wikipedia.org

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перешел в сборную Татарстана по лыжным гонкам. Об этом сегодня сообщил президент Федерации лыжных гонок РТ, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

«Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана!» — заявил Фардиев, перечислив титулы, завоеванные ранее спортсменом.

«Имя Александр часто переводят как „защитник людей“, „воин“, „мужественный“. Алга („вперед“), Большунов, Татарстан с тобой!» — заключил президент Федерации лыжных гонок РТ.

Ранее (с 2019 года) Александр Большунов представлял на внутрироссийских соревнованиях Архангельскую область.