Олимпийский чемпион Александр Легков: «Савелий Коростелев - сигма-бой»

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Олимпийский чемпион Александр Легков назвал представителя сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Савелия Коростелева сигма-боем, указав, что его выступления зрелищные.

«В лыжах сигма-бой – это Савелий Коростелев. Если говорить о шоу, зрелищности, как спортсмен выделяется среди других, то я выберу именно Савелия. Если в футболе сигма-бой это Артем Дзюба, то в лыжах пусть будет Савелий», – передает слова Легкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в данный момент Савелий занимает четвертое место в медальном зачете Чемпионата России-2025 с двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Лидирует же в первенстве Александр Большунов. Он взял две золотых медали, а также одну серебряную. Второе место занимает Сергей Ардашев, а третье – Сергей Устюгов.