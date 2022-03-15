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Спорт
15 марта 2022  17:11
Дамир Садриев

Олимпийские чемпионки Пекина Валиева и Щербакова выступят на Кубке Первого канала

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Олимпийские чемпионки Игр в Пекине – 2022 по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова выступят на Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Валиевой и Щербаковой, у женщин на турнире примет участие Елизавета Туктамышева. В одиночном катании у мужчин: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Макар Игнатов и Андрей Мозалев.

В парном катании выступят Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а в танцах на льду заявлены Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Напомним, Кубок Первого канала пройдет в период с 25 по 27 марта в Саранске.

В прошлом году турнир состоялся в Москве, а победу в нем одержала команда Алины Загитовой. 

#фигурное катание #камила валиева
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