Олимпийская чемпионка вместе с мужем проголосовала в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в голосовании на выборах Президента России проголосовала олимпийская чемпионка Гульнара Галкина-Самитова. На избирательный участок в Замелекесье она пришла вместе с мужем Антоном, сообщается в телеграм-канале челнинской мэрии.

«Мы всегда на выборы приходим вдвоем с супругом. Дочка еще не подросла, чтобы ходить вместе с нами, но позднее будет тоже ходить. Я выступаю за то, чтобы мы избрали сильного лидера, чтобы наша держава развивалась!» — поделилась мнением титулованная спортсменка.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В выборах, напомним, участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).