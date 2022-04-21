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Ру Тат
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Спорт
21 апреля 2022  17:03
Арсений Каримов

Олимпийская чемпионка Ромашина оценила выступление казанской синхронистки Тулуповой

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Уроженка Казани Агния Тулупова — настоящая звезда синхронного плавания в Татарстане и может рассматриваться как резерв для сборной России. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделилась семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

«Агния сделала большой шаг вперед. Но оценить прогресс сразу недостаточно. Нужно видеть, как спортсмен постоянно развивается. На данный момент она звезда синхронного плавания Республики Татарстан — это однозначно. До сборной России нужно тренироваться и работать, но учитывать ее как резерв нужно», — пояснила собеседница агентства.

Сейчас в Казани проходит чемпионат России по синхронному плаванию, где уроженка Казани Агния Тулупова уже завоевала золотую и серебряную медали.

#светлана ромашина #синхронное катание
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