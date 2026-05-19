Олимпийская чемпионка Ромашина: «Когда узнала, что Ищенко идет в политику, удивилась»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина в разговоре с РИА Новости рассказала о своем отношении к спортсменам политикам.

«Когда узнала, что Наталья Сергеевна Ищенко отправляется в политический путь, была удивлена. Мне казалось, что именно у Наташи жизнь всегда будет связана с синхронным плаванием. Она гениальный постановщик, создана для этого вида спорта, очень творческий человек, который поцелован Богом. У нее всегда получается все, за что берется.

У меня тоже были варианты, связанные с политикой. Но мне было 31 или 32 года. Решила, что пока рановато. Немножко отбивают желание еще и диванные критики, которые говорят: «Раз спортсмен чего-то достиг, то следующим шагом будет политика, Госдума». Не хочется такое слушать о себе.

А, с другой стороны, задумываешься, почему нет? Касательно не себя, а других. Почему до сих пор многие думают, что если ты – спортсмен, то не совсем далекий человек? Все поменялось, но люди живут стереотипами», – сказала Ромашина.



Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка, ей 36 лет, она объявляла о завершении спортивной карьеры в 2023-м. В 2026-м была назначена главным тренером сборной России.