Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации.

Как сообщил ТАСС глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин, у Сметаниной неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице.

«Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», – сказал Собянин.

У 72-летней Раисы Сметаниной пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.