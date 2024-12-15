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Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации.
Как сообщил ТАСС глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин, у Сметаниной неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице.
«Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», – сказал Собянин.
У 72-летней Раисы Сметаниной пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.
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