Олимпийская чемпионка Мельникова: Россия много пропустила за три года

За три года отсутствия в международных соревнованиях Россия пропустила очень многое, и сейчас на Играх БРИКС у российских спортсменов есть возможность наверстать упущенное. Об этом после соревнований по спортивной гимнастике заявила олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

«Хочется больше спортивных активностей. Я сейчас смотрю соцсети — и столько мы пропустили за эти три года. Я думаю об этом. Три моих спортивных года, Боже. Век спортивный короткий, и нужно успеть побольше», — высказалась спортсменка в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Она отметила, что Игры БРИКС — «очень хорошее мероприятие», но чемпионат России по спортивной гимнастике на сегодняшний день масштабнее.

«На чемпионате России, конечно, у молодых девушек больше шансов набраться спортивного опыта и показать себя», — пояснила Мельникова.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Друг с другом состязаются более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.