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Олимпийская чемпионка Мария Киселева привезет в Казань спектакль на воде
Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева привезет в Казань спектакль на воде «Сказ о русских берегах». Мероприятие пройдет 16 и 17 марта во Дворце водных видов спорта.
В основе сюжета «Сказа о русских берегах» лежит история сказочного путешествия по эпохам и пространствам нашей страны. Зрители встретятся с казаками, c купцами на Нижегородской ярмарке и уральскими умельцами, побывают в Арктике и в гостях у поморов при строительстве первого порта на Белом море.
«Спектакль раскроет всё разнообразие нашей страны и затянет каждого зрителя в пучину исторического водоворота важных событий в становлении нашей страны, освоения через водные артерии», — отмечает художественный руководитель театра Мария Киселева.
В качестве действующих лиц выступят олимпийская чемпионка Елена Прокофьева, 5-кратная чемпионка мира Дарина Валитова, 4-кратная чемпионка мира Варвара Субботина, 5-кратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик, заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду Константин Ханбеков.
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