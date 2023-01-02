В спорте меня мало хвалили: олимпийская чемпионка Наиля Гилязова отметила свое 70-летие

Сегодня в казанском в спорткомплексе «Динамо» прошло торжество, посвященное юбилею Наили Гилязовой. Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию, олимпийская чемпионка 1976 года в Монреале, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в Москве и многократная чемпионка мира и Европы, а также ветеран Общества «Динамо» Республики Татарстан отметила свое 70-летие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От всего спортивного сообщества Республики Татарстан ее поздравили заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин и председатель совета ветеранов спортклуба Александр Плюшкин.

«„Динамо“ всегда является ярким примером своего светлого будущего. Но и прошлое у нас достаточно с большой историей. 18 апреля этого года исполняется сто лет со дня образования. Общество выигрывает Олимпийские игры и чемпионаты мира. Это служит примером подражания для молодого поколения. Безусловно, это самая большая гордость для „Динамо“ Татарстана и Российского. Когда такой великий человек перед детьми выступит, половина из них точно будут мечтать о том, чтобы стать знаменитыми спортсменами», — отметил в своей речи Салават Гайсин.

Он добавил, что Наиля Гилязова я— очень ответственный и по-настоящему любящих свое дело человек.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чемпионка вспомнила своих педагогов Арсена Кислюнина и Владимира Житлова и многие годы совместной плодотворной работы, которые были проделаны для ее спортивной карьеры.

Гилязова объяснила, что благодаря вниманию к ней со стороны руководства общества «Динамо» ей удалось вырасти качественным педагогом и стать подполковником МВД. Она также выразила благодарность

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Министерству спорта РТ за поддержку и помощь на протяжении долгих лет.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«„Динамо“ для меня — это вся моя жизнь. Я здесь с 15 лет и очень благодарна за все теплые слова, которые получаю за все годы моей работы. Отношение самого человека характеризует каждого из нас. Я не раз говорила, что в спорте меня мало хвалили. И сейчас для меня все добрые слова в мой адрес и внимание очень важны — для тонуса и энергии. Сейчас я делаю все, что возможно, и все, что я умею. Я буду стараться продолжать делать

то, чем я жила на протяжении всей жизни», — сказала Наиля Гилязова.