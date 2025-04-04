Олимпийцы Устюгов и Слепцова приглашают земляков на Югорский лыжный марафон

Олимпийские чемпионы из Югры Сергей Устюгов и Светлана Слепцова пригласили своих земляков принять участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет в начале апреля, сообщает UGRA-NEWS.RU.

В первый день марафона Сергей Устюгов будет соревноваться в свободном стиле. Он отметил, что, несмотря на то что многие прогнозируют его победу, сам он не считает, что результат можно предсказать заранее. Устюгов рассказал, что участвует в марафоне не только ради победы, но и ради удовольствия. «Югорский марафон известен своими отличными трассами, которые подходят как для новичков, так и для профессионалов. Здесь отличные условия, и я всегда рад участвовать, особенно когда не ставлю перед собой максимальную задачу. Но в этот раз придется бежать быстрее, ведь приехали сильные соперники», – поделился спортсмен.

Во второй день Устюгов примет участие в классическом забеге, пообещав поддерживать не слишком быстрый темп. «Если кто-то сомневается, стоит ли участвовать в классическом марафоне, могу сказать, что буду бежать в комфортном для себя темпе, так что все, кто хочет составить мне компанию, могут присоединиться», – добавил он.

Светлана Слепцова, олимпийская чемпионка по биатлону, также примет участие в марафоне. 5 апреля она выйдет на старт классического забега на 25 километров, а 6 апреля будет участвовать в ретрозабеге на 5 километров. «Я полностью подстроила свой график под этот марафон. Это важное событие, и я готова получать удовольствие от каждого километра», – сказала Слепцова. Она отметила, что ретрозабег будет особенно интересным, так как участники будут одеты в костюмы в стиле 80-х и 90-х годов. «В прошлом году было весело, мы стартовали в Югорской долине и финишировали в Долине ручьев – это было настоящее путешествие», – добавила спортсменка.