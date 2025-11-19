Олимпиаду «Мой гений, мой ангел, мой друг» проведут в России к 185-летию Чайковского

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 20 ноября по 20 декабря состоится всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада», приуроченная к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева напомнила, что весной команда проекта уже проводила масштабную творческую акцию, посвященную юбилею композитора. Тогда школьники готовили афиши к театральным постановкам, создавали танцевальные номера и исполняли произведения Чайковского. По ее словам, высокий интерес участников стал основанием продолжить работу в новом формате.

Она подчеркнула, что нынешняя акция задумана как олимпиада и ориентирована прежде всего на образовательный эффект: школьники смогут проверить свои знания о жизни и творчестве композитора, расширить кругозор и глубже познакомиться с его музыкальным наследием.

К участию приглашаются школьники со всей страны. Олимпиада будет проходить в интерактивном формате, задания распределят по трем возрастным категориям: для младших (7-10 лет), средних (11-14 лет) и старших (15-18 лет) школьников. Участников ждут три блока: музыкальная викторина, кроссворд и тест.

Главной целью акции организаторы называют приобщение детей и подростков к богатому культурному наследию России. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников.РФ», заполнить заявку и перейти к выполнению заданий. Итоги подведут 25 декабря – победителями станут участники, набравшие максимальное количество баллов.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Задания для олимпиады подготовило МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. П. И. Чайковского» Управления культуры администрации Махачкалы.

Проведение олимпиад школьников соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».