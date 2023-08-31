В День химика в Татарстане откроется олимпиада «Чистое наследие»

Олимпиада юных экологов «Чистое наследие» впервые пройдет этой осенью в Татарстане. Ее торжественное открытие состоится в День химика. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Экология – это то, что мы взяли у нашего будущего поколения взаймы, поэтому главный акцент сделан именно на молодых людей. Олимпиада приурочена к Году педагога и наставника в России, 80-летию с начала разработки нефти Татарстана и 75-летию Ромашкинского месторождения», – сказал он.

Олимпиада пройдет в два этапа. Заочный этап стартует 2 сентября, а очный пройдет с 30 октября по 4 ноября во время осенних каникул в детском оздоровительном лагере «Юность» в Альметьевске. Ожидается, что в первом этапе примут участие 800 человек, а во втором – 150.

«Открытие олимпиады запланировано на 2 сентября с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Альметьевске в День нефтяника», – добавил Тарнавский.

Во время олимпиады в 11 населенных пунктах республики в сентябре пройдет экомарафон «По следам добрых дел». Мероприятия будут организованы в Альметьевске, Казани, Нурлате, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Лениногорске и поселке Актюба.

«В столице Татарстана на прибрежной территории Казанки 6 сентября в 11 часов пройдет субботник. Приглашаем всех жителей Казани подключиться к этому мероприятию», – призвал замминистра.

Главная задача олимпиады – сформировать экологическую культуру, объединить детей и взрослое поколение в изучении актуальных проблем, а также популяризировать движение юных натуралистов, отметили в ведомстве. Ее участниками станут ученики 5—8 классов.

Сейчас разрабатывается сайт олимпиады, который объединит всю актуальную информацию – обучающие лекции, презентации, вопросы для подготовки, график проведения марафона, фотоархив. Также предполагается размещение видео-приветствий от организаторов мероприятия. По итогам олимпиады оргкомитет выберет трех победителей, которые получат гранты, общая сумма которых составит 300 тыс. рублей. Предполагается, что в дальнейшем олимпиада «Чистое наследие» станет традиционной в Татарстане.