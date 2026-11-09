Олимпиада «Безопасный интернет» для школьников и дошкольников стартует 10 ноября

Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» для дошкольников и учащихся 1–11 классов стартует 10 ноября на образовательной платформе Учи.ру. Мероприятие проходит в рамках федеральных проектов «Инфраструктура кибербезопасности» и «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Олимпиада проводится с 10 ноября по 7 декабря 2026 года. Участие бесплатное, для прохождения заданий достаточно компьютера или планшета с выходом в интернет; ребенок может участвовать как в школе, так и дома.

Как говорится в сообщении, олимпиада направлена на повышение уровня цифровой грамотности детей и формирование навыков безопасного поведения в сети. В игровом формате участники изучают правила поведения в интернете через моделирование реальных ситуаций.

В 2026 году участникам первого тура предложены семь интерактивных заданий, адаптированных под возраст. Они помогут защищать персональные данные и личные устройства, распознавать мошеннические действия в онлайн-играх, критически оценивать информацию в интернете и проверять ее достоверность, формировать цифровую репутацию, соблюдать баланс между онлайн- и офлайн-активностями, а также познакомиться с ИТ-профессиями и навыками, связанными с искусственным интеллектом.

По итогам первого тура все участники получат диплом, грамоту или сертификат в зависимости от количества набранных баллов. Ученики 1–11 классов, набравшие максимальное количество баллов, будут приглашены во второй тур; дошкольники в нем не участвуют.

Для участия необходима регистрация на сайте олимпиады.

Результаты первого тура и приглашения ко второму туру будут опубликованы на сайте олимпиады до 15 декабря 2026 года включительно. Для участия во втором туре школьникам необходимо заполнить регистрационную анкету до 8 февраля 2027 года.