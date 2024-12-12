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Общество 12 декабря 2024 16:47

«Олицетворяет свободу и единство»: в Болгаре отметили День Конституции России

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«Олицетворяет свободу и единство»: в Болгаре отметили День Конституции России
Фото предоставлено Евитой Саможеновой

В Болгаре, в Доме детского творчества, прошло мероприятие ко Дню Конституции Российской Федерации. Детям рассказали об истории принятия Основного закона и раздали ленточки в цветах российского триколора.

Тематический урок провела директор Дома детского творчества Зульфия Тихонова. Она рассказала, что 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята новая Конституция РФ, которая действует по сегодняшний день. Так и появился день в календаре, который отмечает принятие самого важного документа в стране.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

«Конституция, ребята, это наивысший юридический документ, который охраняет права и свободы граждан России. Кроме того, этот день олицетворяет свободу и единство народов нашей страны. Только Конституция может защитить нас от посягательств на права, которые даются гражданину государством!» — рассказала Зульфия Тихонова.

Затем она раздала ребятам ленточки в цветах государственного флага России.

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».

Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой.

#день конституции рф
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