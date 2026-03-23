Ольгу Павлову избрали в кандидаты от Татарстана для работы в Общественной палате России

Ольга Павлова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кандидатом от Татарстана для работы в составе Общественной палаты России на второй срок утвердили сегодня члена Общественной палаты РТ, советника председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольгу Павлову. Такое решение принято на заседании Общественной палаты РТ в Казани.

«Сегодня утвердим рабочие группы, состав – это тоже прерогатива всей Общественной палаты. Ну и один из таких вопросов, которые нельзя решать без общего заседания, – это выборы представителя в Общественной палате Российской Федерации. Павлова Ольга Ивановна активно работала, на хорошем счету в Общественной палате», – сообщил журналистам до старта заседания председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

Заседание Общественной палаты РТ прошло в Казани. В его работе принимала участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.