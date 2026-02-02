news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 11:28

«Ольгу Бузову сложно сыграть»: певица о своей героине в фильме «Равиоли Оли»

Читайте нас в
Телеграм
«Ольгу Бузову сложно сыграть»: певица о своей героине в фильме «Равиоли Оли»
Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

Ольга Бузова, представляя в Казани свою первую главную кинороль в фильме «Равиоли Оли», объяснила, как изменилась ее героиня и что осталось в ней неизменным.

«Признаюсь, играть саму себя – задача не из легких. Я играю Ольгу Бузову, вы знаете, ее очень сложно сыграть, на самом деле. Такая личность очень грандиозная, неординарная. И поэтому, конечно, мне пришлось очень долго к этой роли готовиться», – иронично отметила Бузова.

Она уточнила, что глобальных изменений в персонаже не произошло, но случилась переоценка ценностей.

«Моя героиня как верила в любовь в начале фильма, так и продолжает верить в конце, несмотря на то, что ее обманули», – заявила она.

Ольга Бузова резюмировала, что если в какой-то момент для ее героини было в приоритете решить свои финансовые вопросы, то в конце фильма она поняла, что самое главное – это любовь и люди.

Она отметила, что побеждает вера в людей и вера в любовь, несмотря ни на что – как в жизни, так и в кино.

«Каждого могут обмануть, каждый может запутаться. Главное – после просмотра ты уходишь с улыбкой и надеждой. Именно такое кино сейчас нужно», – сказала она.

#премьера фильма #Ольга Бузова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026