«Ольгу Бузову сложно сыграть»: певица о своей героине в фильме «Равиоли Оли»

Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

Ольга Бузова, представляя в Казани свою первую главную кинороль в фильме «Равиоли Оли», объяснила, как изменилась ее героиня и что осталось в ней неизменным.

«Признаюсь, играть саму себя – задача не из легких. Я играю Ольгу Бузову, вы знаете, ее очень сложно сыграть, на самом деле. Такая личность очень грандиозная, неординарная. И поэтому, конечно, мне пришлось очень долго к этой роли готовиться», – иронично отметила Бузова.

Она уточнила, что глобальных изменений в персонаже не произошло, но случилась переоценка ценностей.

«Моя героиня как верила в любовь в начале фильма, так и продолжает верить в конце, несмотря на то, что ее обманули», – заявила она.

Ольга Бузова резюмировала, что если в какой-то момент для ее героини было в приоритете решить свои финансовые вопросы, то в конце фильма она поняла, что самое главное – это любовь и люди.

Она отметила, что побеждает вера в людей и вера в любовь, несмотря ни на что – как в жизни, так и в кино.

«Каждого могут обмануть, каждый может запутаться. Главное – после просмотра ты уходишь с улыбкой и надеждой. Именно такое кино сейчас нужно», – сказала она.