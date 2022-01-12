Ольга Ярилова назвала Казанскую консерваторию одной из лучших в России

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова хорошо сочетает в себе классические и национальные традиции. Об этом замминистра культуры России Ольга Ярилова сказала во время посещения музыкального учебного заведения.

«Здесь есть и классические направления подготовки, и бережно сохраняются традиции национального музыкального искусства, которое существует в Поволжье. У каждого учреждения в нашей системе образования в сфере культуры и искусства есть свои традиции, свое лицо, особенности и миссия. И вот у консерватории в Казани она такова – здесь очень здорово сочетаются классические и национальные традиции», – поделилась впечатлениями Ольга Ярилова.

Консерваторию вместе с замминистра культуры РФ посетили заместитель директора Департамента региональной политики, образования и проектного управления Ольга Юркова, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и ее первый заместитель Юлия Адгамова. Гостей сопровождали члены ректората Казанской консерватории.

Встреча началась с посещения здания Средней специальной музыкальной школы Казанской консерватории – объекта культурного наследия федерального значения, где в настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы. После делегация отправилась в главный учебный корпус консерватории.

Гости заглянули на занятия и успели не только познакомиться со студентами и педагогами, но и поучаствовать в жизни консерватории – Ольга Ярилова поздравила с юбилеем профессора кафедры деревянных духовых инструментов, народного артиста Татарстана Альберта Гильфанова.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Побывав на занятии в вокальном классе народной артистки России Зили Сунгатуллиной, Ольга Ярилова выразила свое восхищение талантом педагогов и отметила, что студентам Казанской консерватории очень повезло с наставниками. Ирада Аюпова подчеркнула, что консерватория активно занимается постановкой оперных спектаклей на сцене Государственного Большого концертного зала им. Сайдашева, и в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве в этом направлении с Татарским театром оперы и балета им. Джалиля.

Также представители министерств культуры России и Татарстана посетили Малый и Органный залы консерватории.

Ольга Ярилова рассказала, что это ее первый визит в Казанскую консерваторию, который принес самые положительные эмоции. Замминистра культуры России отметила, что Казанская консерватория – одна из лучших среди десяти подобных учреждений страны.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Она также отметила, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с материально-технической базой.

«Будем их постепенно решать, надеюсь, что мы доделаем третью очередь в ССМШ, завершим все работы по зданию, и будем дальше двигаться в этом же направлении», — заключила замглавы Минкультуры РФ.