Ольга Свечникова назначена директором по маркетингу Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Ольги Свечниковой директором по маркетингу. На этой должности она сфокусируется на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегии Tele2, чтобы сохранить лидерство компании как трендсеттера отрасли и самого быстрорастущего оператора.

В частности, в роли директора по маркетингу Ольга Свечникова сосредоточится на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий Tele2 в поддержку «Других правил». При этом работу в Tele2 Ольга будет совмещать с деятельностью в должности вице-президента по маркетингу в «Ростелекоме». Помимо маркетинговой стратегии, она займется укреплением позиций бренда крупнейшего национального провайдера и продвижением новых цифровых продуктов «Ростелекома».

Ольга обладает более чем 25-летним опытом работы в маркетинге и категорийном менеджменте в ведущих FMCG-компаниях. До прихода в Tele2 она возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором DDB — одного из сетевых агентств. Ранее Ольга занимала руководящие позиции в компаниях PepsiCo, Oriflame, «Вимм-Билль-Данн», Coca-Cola и Procter & Gamble.

Занимавшая пост директора по маркетингу Tele2 с 2015 года Инна Походня покинула компанию.

Генеральный директор Tele2 Андрей Патока заявил: «Я приветствую Ольгу в нашей команде. Мы построили клиентоцентричную компанию — во всех коммуникациях и бизнес-решениях Tele2 прежде всего ориентируется на потребности своих пользователей. Уверен, что обширный опыт и экспертиза Ольги, глубокое понимание клиента помогут сохранить и укрепить позиционирование Tele2 как лидера и трендсеттера российского телеком-рынка».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2021 года показатель NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 11 процентных пунктов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.