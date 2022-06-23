Ольга Сорокина стала победительницей конкурса «Деловые женщины 2022»
Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК стала победительницей конкурса «Деловые женщины 2022» по версии компании Б1 (ранее – компания EY) в номинации «Финансовые услуги». По решению независимого жюри были названы победительницы в десяти номинациях и вручены три специальных приза.
К конкурсу «Деловые женщины 2022» были допущены 50 участниц из 10 регионов России. Совокупный доход их компаний превысил 170 миллиардов рублей, вместе они создают более 16 тысяч рабочих мест.
В жюри конкурса вошли известные менеджеры, инвесторы и предприниматели из международных и федеральных компаний. Торжественная церемония награждения состоялась 21 июня 2022 года в здании «Музея русского импрессионизма» в Москве.
«Развитие профессиональной и мотивированной команды — одна из стратегических задач ВСК. Именно благодаря нашим профессиональным сотрудникам Страховой Дом добивается успехов в бизнесе, непрерывно работая над улучшением наших продуктов и процессов. Мы меняемся каждый день, получая отклик и обратную связь наших клиентов и партнеров. Я признательна за высокую оценку бизнес-сообществу, конечно, это награда — заслуга сплоченной команды Страхового Дома ВСК», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
«Тема десятого юбилейного конкурса — „Искусство быть первой“ — прекрасно подчеркнула цель нашей программы — поддержать талантливых женщин, которые не боятся бросить вызов новому, ведут за собой сплоченные команды и успешно справляются с трудностями. Своим примером они показали, как важно ставить амбициозные цели и искать возможности для их достижения», — отметила София Азизян, руководитель программы «Деловые женщины».
«Деловые женщины» — это программа и ежегодный конкурс компании Б1 (ранее — компания EY) по поддержке предпринимательства. Программа создана для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в программе помогает им реализовать этот потенциал. В конкурсе «Деловые женщины» могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний. В России программа и конкурс «Деловые женщины» проводятся с 2013 года.
Партнерский материал.