Ольга Скепнер: «Я всегда пою о своей жизни»

В рамках третьего концерта фестиваля «JAZZ в Кремле» 27 июля будет представлена уникальная программа под названием «Girl From Bossanova» в исполнении Ольги Скепнер и Андрея Руденко. Прозвучат композиции на русском, итальянском, португальском и английском языках.

Программа, построенная на ритмах bossanova, обладает особой привлекательностью и будет интересна самой широкой аудитории. Это невероятно красивый и изысканный музыкальный стиль, впервые родившийся в Бразилии в 1950-х годах. Ритмичная и чувственная смесь самбы и джаза, представленная творческим дуэтом маэстро Андрея Руденко и джаз-дивы Ольги Скепнер, сразу пленит своим уникальным звучанием.

Ольга Скепнер – не только талантливая вокалистка, но и музыковед, педагог и Президент фестиваля «JAZZ в Кремле/JAZZ в усадьбе Сандецкого». Безусловно, она является самым известным «джазовым брендом» Татарстана в наши дни и одной из самых активных представительниц современного джаза в России.

Андрей Руденко – известный пианист, лидер “RUDEN JAZZ BAND”, композитор и аранжировщик. Он является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, а также записал три авторских альбома, с участием лучших музыкантов России.

Ольга и Андрей сотрудничают более 10 лет, и за этот период реализовали множество разнообразных музыкальных программ в России и за ее пределами. Их совместный проект – это симбиоз чувственного и уникального тембра голоса Ольги, с тончайшими нюансами и обертонами, и мастерства Андрея, способного создать звучание целого оркестра на рояле. 27 июля артисты исполнят лучшие джаз-стандарты, песни в стиле ECM-music, а также известные хиты в оригинальной аранжировке Андрея Руденко.

В программе также примут участие лучшие музыканты России. Состав: басист Алексей Заволокин и гитарист Александр Папий, Азат Баязитов – саксофон, Сергей Соснин – труба, Андрей Казанцев -барабаны.

Напомним, что в программе фестиваля – шесть концертов, которые будут проходить по четвергам в 19:00 во дворе Присутственных мест. Также для зрителей организованы открытые просветительские лекции от профессора Казанской консерватории Александра Маклыгина и фотовыставка Ольги Акимичевой «Джазовые звуки сквозь время».

Отметим, что генеральным партнером фестиваля в этом году стал жилой комплекс «Меркурий» от «Трансюжстрой». Это современный жилой комплекс, расположенный на улице Серова. Жилой комплекс «Меркурий» предлагает уютные закрытые дворы, продуманные планировки квартир и надежные кирпичные стены, обеспечивающие сохранение тепла и защиту от шума. «Меркурий» – идеальное место для жизни и разумное инвестирование в недвижимость.

Ознакомиться с расписанием концертов и приобрести билеты можно по ссылке.

Билеты также можно приобрести по Пушкинской карте.

Реклама. ИП Борисова О.Л.