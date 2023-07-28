Ольга Скепнер на фестивале JAZZ в Кремле: «Здесь я прочувствовала великую силу искусства»

Третий концерт полюбившегося казанцам XVll сезона фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» состоялся во внутреннем дворике Присутственных мест Казанского Кремля. На этот раз ценителей джаза порадовала уникальная программа Girl From Bossanova в исполнении Ольги Скепнер и известного пианиста Андрея Руденко.

«Мы представляем казанцам третий концерт. Это, можно сказать, золотая середина нашего фестиваля, и каждый раз я наблюдаю полный аншлаг. Я не пела в Казанском Кремле с 2019 года. Мне очень полюбилась в этом году площадка, отсюда видны и храм, и мечеть. Это символ исторического места, где всё соединено в одно и [живет] единый дружный народ. Здесь я прочувствовала великую силу искусства. Когда я пою, я проживаю каждую строчку текста. Все песни обо мне, поэтому я избирательна, каждая комопозиция должна трогать до глубины души», — заметила президент и автор фестиваля Ольга Скепнер.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Публика в этот вечер услышала авторские композиции и изысканные, утонченные аранжировки популярных джазовых мелодий от Андрея Руденко. Популярная артистка исполнила для ценителей музыки любимые композиции на русском, итальянском, португальском и английском языках. В этот раз концертная программа оказалась построена на ритмах боссановы. Это невероятно красивый и изысканный музыкальный стиль, появившийся в Бразилии в 1950-х годах.

Артисты под бурные овации весь вечер покоряли публику исполнением лучших джазовых композиций и песен в стиле ECM-music, а также известных хитов в оригинальной обработке. Чувственный и неповторимый голос Ольги Скепнер, способный проникнуть в самые глубины души, и виртуозная подача Андрея Руденко на рояле создали завораживающую атмосферу вечера джазового звука.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Гость фестиваля — известный пианист, лидер Ruden jazz ban, композитор и аранжировщик Андрей Руденко является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, на его счету три авторских альбома с участием лучших музыкантов России. Дуэт Ольги и Андрея сложился несколько лет назад после многолетнего концертного сотрудничества. «Мы знакомы более десяти лет, и за этот период реализовали множество музыкальных программ в России и за ее пределами», — отметил пианист.



В программе также приняли участие одни из лучших музыкантов России: басист Алексей Заволокин, гитарист Александр Папий, саксофонист Азат Баязитов, трубач Сергей Соснин и барабанщик Андрей Казанцев.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Всего программа фестиваля включает шесть концертов, которые проходят по четвергам в 19.00 во дворе Присутственных мест. Также для зрителей организованы открытые просветительские лекции от профессора Казанской консерватории Александра Маклыгина и фотовыставка Ольги Акимичевой «Джазовые звуки сквозь время»

Музыкальный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого» проводится с 2006 года, а его формат open air не только открывает музыку с новых сторон, но и меняет отношение тысяч людей к джазовому и импровизационному искусству. Благодаря уникальному формату мероприятие входит в пятерку лучших фестивалей России. За 16 лет кропотливой работы десятки талантливых артистов были услышаны и признаны широкой аудиторией. Сейчас локация события временно изменена.