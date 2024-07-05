Ольга Скепнер на фестивале JAZZ в Кремле: «Это особенный сезон, год совершеннолетия»

Первый концерт полюбившегося казанцам XVIII сезона ежегодного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» состоялся накануне на территории Пушечного двора в Казанском Кремле.

Фото: Ольга Акимичева

«В этом году проект отмечает 18-летие. Для нас это особенный сезон, год совершеннолетия. Мы всегда приглашаем самых талантливых музыкантов на нашу сцену уже много лет. Этот год не станет исключением. В нынешней программе собраны хедлайнеры предыдущих лет. Это удивительное состояние быть дома, на родной земле, в любимой Казани. Откроет наш фестиваль Мариам. Она не раз посещала наши концерты, вместе мы делали проект „Курочки мои“ под руководством супруга Мариам, джазового пианиста — Армена Мерабова», — рассказала президент и автор фестиваля Ольга Скепнер.

Она добавила, что Пушечный двор это один из уникальных архитектурных сооружений Казанского Кремля и является популярным местом для посещения туристов. Городской пейзаж создает особую атмосферу и добавляет очарования джазовым концертам под открытым небом.

В этом году первым гостем музыкального вечера стала российская певица, выступающая в жанрах поп, соул и джаз — Мариам Мерабова. В ее репертуаре фьюжн соседствует с фанком, а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом.

Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с Игорем Брилем. Маэстро лично пригласил молодую певицу выступить вместе. И вот уже много лет мощный чарующий вокал харизматичной Мариам является визитной карточкой джазовой группы «Miraif», основанной ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым.

Фото: Ольга Акимичева

«На протяжении долгих лет Ольга дарила городу джазовый фестиваль высокого культурного уровня. Зрители всегда живые, тактильные, всегда присутствует момент естественности и трогательности. Казань это очень уютный, чистый и невероятно красивейший город», — подчеркнула Мариам.

Популярная артистка исполнила для ценителей музыки свою уникальную авторскую программу «джаз на русском» и известные мировые джазовые стандарты на английском языке, а также прочтение советских песен.

«Сегодня я начну своё выступление с хита советской эстрады, песни „Сто часов счастья“. Мы живем в такое время, что праздновать и веселиться не получается и каждая песня несёт в себе особый смысл. Этот фестиваль настоящее событие для тех, кто ценит искусство и любит джазовую музыку. Джаз — это биоритмика, это гормония с самим собой, важно правильно и с открытым сердцем слушать музыку», — добавила певица.

Фото: Ольга Акимичева

Публика в этот вечер услышала авторские композиции и изысканные, утонченные аранжировки популярных джазовых мелодий от группы «Miraif». Артисты под бурные овации весь вечер удивляли гостей исполнением лучших джазовых композиций. Мариам Мерабова покорила любителей джаза своим необыкновенным, чувственным и неповторимым голосом.

Всего программа фестиваля включает восемь концертов, которые проходят по четвергам в 19.00 в Пушечном дворе. На сцене выступят признанные мастера импровизационной и джазовой музыки: квартет Алины Ростоцкой, Олег Аккуратов и Алексей Архиповский. Во второй половине фестиваля зрителей порадуют Вадим Эйленкриг, Этери Бериашвили, Ольга Скепнер, Андрей Руденко с юбилейным концертом и Алексей Чумаков.