Общество 18 февраля 2026 15:37

Ольга Серябкина: Казань - один из лучших городов на Земле

Казань – один из красивейших городов на Земле, который оставит неизгладимое впечатление у участниц конкурса красоты стран БРИКС, который пройдет с 1 по 8 марта. Таким мнением на пресс-конференции в «Интерфаксе» поделилась певица Ольга Серябкина, которая является членом жюри конкурса.

«У участниц очень плотное расписание, но я уверена, что они успеют насладиться красотой Казани. Это один из лучших городов на Земле. Очень люблю Казань, часто там бываю. Для многих Россия ассоциируется с Москвой и Санкт-Петербургом. Но география расширяется, и Казань станет центром притяжения для всех самых красивых людей», – выразила уверенность исполнительница.

Конкурс красоты стран БРИКС в Казани станет источником вдохновения для многих красивых женщин в России, убеждена Серябкина.

Помимо прочего, артистка выступит с концертом на одном из мероприятий конкурса.

#БРИКС #конкурс красоты
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026